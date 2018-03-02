02марта 2018
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В Подмосковье за минувшие сутки произошло более 15 пожаров
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 2 Марта 2018, 10:50
По данным сайта Главного управления МЧС России по региону, за прошедшие сутки в Московской области зарегистрировали более 15 возгораний, к их ликвидации привлекали 140 человек.
В сообщении говорится о том, что произошло пожаров - 16. Спасено - 11. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекались 140 человек, 40 единиц техники.
11 раз спасатели реагировали на дорожно-транспортные происшествия , при этом были спасены 11 человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.
В пятницу сжигание порубочных остатков запланировано в 264 местах на территории 12 муниципалитетов.
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