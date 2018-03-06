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В Жуковском за ограбление магазина с продуктами задержали троих человек
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 6 Марта 2018, 11:06
По данным пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, полицейские задержали в подмосковном Жуковском троих человек, подозревающиеся в ограблении магазина в Раменском.
По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой, 3 человека, находясь в торговом зале одного из сетевых магазинов, которые расположены в городе Раменское, нанесли телесные повреждения охраннику торговой точки и похитили продукты питания.
Следственным управлением МУ МВД в отношении злоумышленников возбуждено уголовно дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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