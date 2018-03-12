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В Коломенском округе двое подростков с колото‑резаными ранами попали в больницу
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Происшествия — 12 Марта 2018, 10:58
По данным РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по региону сообщил, что мужчина ранил подростков ножом в результате конфликта в Коломенском городском округе, подозреваемый задержан.
По словам собеседника агенства, - «11 марта в приемный покой Коломенской центральной больницы самостоятельно обратились юноши 2001 года рождения с диагнозом: непроникающая колото-резаная рана».
За совершенное преступление в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлен и доставлен в УМВД мужчина 1988 года рождения.
В результате ссоры, совершено преступление в ходе возникших неприязненных отношений. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.
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