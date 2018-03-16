16марта 2018
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Из-за травмирования человека на Горьковском направлении МЖД задержали электричку
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Происшествия — 16 Марта 2018, 10:39
Как сообщается в официальном Telegram-канале Центральной ППК, в пятницу утром на Горьковском направлении Московской железной дороги из-за травмирования человека на железнодорожных путях задержали электричку, которая следует по маршруту Москва – Петушки.
В сообщении написано, - «Горьковское направление. Задержан поезд 6904 (Москва — Петушки) на 25 минут. Предварительная причина: травмирование человека при несанкционированном проходе через железнодорожные пути».
Быть внимательными и соблюдать требования безопасности и правила поведения на железной дороге призывают жителей в Центральной ППК.
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