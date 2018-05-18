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Произошло ДТП в Королеве с участием служебного автомобиля ДПС
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 18 Мая 2018, 12:22
Как рассказал «РИАМО в Королеве» представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, в подмосковном Королеве произошло ДТП с участием служебного автомобиля ДПС, сейчас проводится проверка.
17 марта в 23:40 на улице Пионерская напротив ресторана «Дюшес» произошло дорожно-транспортное происшествие .
По словам представителя пресс-службы, на дороге столкнулись автомобиль Nissan и служебный автомобиль ДПС. Пострадавших нет.Сейчас проводится проверка, устанавливаются причины происшествия.
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