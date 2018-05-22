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Во время пьяной ссоры в Ликино‑Дулеве мужчину ранили ножом
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 22 Мая 2018, 11:17
Как рассказал РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области, в деревне Соболево городского округа Ликино-Дулево мужчину госпитализировали в больницу с ножевым ранением груди, в нападении задержали подозреваемого .
Собеседник агентства сообщил, - «Бригадой скорой помощи в больницу с проникающим ножевым ранением грудной клетки доставлен и госпитализирован мужчина 1976 года рождения. За совершенное преступление установлен и задержан мужчина 1978 года рождения» .
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