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В ДТП в Мытищах пострадал один человек
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 23 Мая 2018, 11:23
Как рассказал РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по области, в Московской области в Мытищах на 19 километре Ярославского шоссе произошла дорожная авария с участием трех автомобилей, в результате ДТП один человек пострадал.
Собеседник агентства сообщил о том, что информация о ДТП поступила в 22 мая 21:00, на 19 километре Ярославского шоссе произошла авария с участием трех единиц транспортной техники. В результате ДТП один человек пострадал.
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