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Автомобиль стоимостью 1,5 млн руб украли в Люберцах
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 24 Мая 2018, 11:06
Как рассказал «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, в ночь на 23 мая в городском округе Люберцы на улице Космонавтов украли автомобиль стоимостью 1,5 миллиона рублей.
Сотрудник пресс-службы сообщил, - «23 мая в 11:00 в дежурную часть обратилась жительница Люберец с заявлением о том, что в период времени с 20:20 22 мая до 7:00 23 мая на улице Космонавтов неизвестный похитил автомашину «Тойота Камри» 2015 года выпуска. Сумма ущерба составила 1,5 миллиона рублей».
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