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Грабители отняли у семейной пары 2 млн рублей в Ленинском районе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 1 Июня 2018, 13:07
Как проинформировал РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, в Ленинском районе Подмосковья грабители проникли в дом, и, угрожая хозяевам, украли 2 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело.
По данному факту по пункту «б» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой) возбуждено уголовное дело . Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, сообщил собеседник агентства.
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