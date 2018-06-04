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После столкновения с автомобилем в микрорайоне Балашихи госпитализировали мотоциклиста
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Происшествия — 4 Июня 2018, 11:06
Как рассказал «РИАМО в Балашихе» представитель ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское», в микрорайоне Кучино подмосковной Балашихи автомобиль Kia Rio допустил столкновение с мотоциклом Repsol, в результате мотоциклиста госпитализировали.
3 июня произошел дорожный инцидент .
«3 июня в 23:15 в микрорайоне Кучино автомобиль Kia Rio, при совершении повороат, допустил столкновение с мотоциклом Repsol, в результате мотоциклист 1987 года рождения госпитализирован», – сообщил представитель.
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