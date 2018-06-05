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В дорожной аварии в Домодедове пострадали 3 человека
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 5 Июня 2018, 11:31
Как проинформировал РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, автомобиль совершил наезд на троих пешеходов после столкновения с другой машиной на Каширском шоссе в подмосковном Домодедове.
4 июня в 21:30 на Каширского шоссе в городском округе Домодедово произошло столкновение двух автомобилей с последующим наездом на пешеходов.
Собеседник агентства сообщил, - «В результате наезда 3 человека получили травмы».
Также он добавил, что обстоятельства произошедшей аварии выясняются.
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