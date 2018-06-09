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10 пожаров произошло в Подмосковье в минувшие сутки
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 9 Июня 2018, 11:12
Как сказано на сайте Главного управления МЧС России по Московской области, 10 возгораний зарегистрировали в Подмосковье за прошедшие сутки, для тушения пожаров привлекли около девяноста человек.
За сутки зарегистрирован один очаг горения сухой травы на общей площади около 0,005 гектара. По состоянию на 06:00 09 июня действующих очагов горения сухой травы в регионе нет.
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 7 раз, при этом были спасены 5 человек. Происшествий на водных бассейнах не было.
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