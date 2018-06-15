15июня 2018
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В частном доме в Подольске пожарные потушили возгорание
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Происшествия — 15 Июня 2018, 11:42
Как информируется на сайте Главного управления МЧС России по Московской области, в Подольске сотрудники пожарной охраны в ночь на пятницу ликвидировали возгорание в частном доме на улице Калинина, дом 68, информации о пострадавших нет.
15 июня в 00:45 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Подольск, улица Калинина, дом 68.
В сообщении сказано, - «Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в 03:30. К тушению пожара были привлечены 4 единицы техники и двенадцать человек» .
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