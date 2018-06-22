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В Ликино‑Дулеве 3 человека пострадали в массовом ДТП
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 22 Июня 2018, 11:10
На сайте регионального главка МЧС России говорится о том, что 3 человека получили травмы в результате столкновения пяти автомобилей в Ленинском проезде в подмосковном Ликино-Дулеве, пострадавших госпитализировали.
При мониторинге блогосферы накануне в 23:20 специалист СМИ Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Московской области выявил информацию, что произошло дорожно-транспортное происшествие по адресу: городской округ Ликино-Дулево, Ленинский проезд, дом 70.
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