25июня 2018
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В Подмосковье за минувшие сутки произошло 12 пожаров
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 25 Июня 2018, 11:17
Как информируется 23 июня на сайте Главного управления МЧС России по Московской области, специалисты зафиксировали на территории Подмосковья двенадцать пожаров за прошедшие сутки, для их тушения привлекали более ста человек .
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 9 раз, при этом были спасены десять человек. Происшествий на водных бассейнах не произошло. Также за сутки не зарегистрировано очагов горения сухой травы.
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