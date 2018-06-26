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Мужчина избил байкера из‑за того, что рев его мотоцикла мешал спать ребенку в Подольске
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Происшествия — 26 Июня 2018, 11:16
Как рассказал «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия, в подмосковном Подольске на Лаговском пруду мужчина избил молодого байкера за то, что у него слишком громко работал мотоцикл и мешал спать ребенку.
Свидетель сказал, - «25 июня на берегу Лаговского пруда мужчина пытался сказать мотоциклисту, что шум от мотороллера мешает его семье, однако парень был в шлеме и не слышал. Тогда мужчина набросился на парня и чуть не убил его из-за того, что шум мешал спать его ребенку. Парень заглушил мотоцикл, но мужчина уже не мог себя сдерживать. Он сначала жестоко избил молодого мотоциклиста, а потом топил его в воде и тине».
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