26июня 2018
вторник
|
Частный дом сгорел в Королеве
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 26 Июня 2018, 11:20
По информации на сайте главного управления МЧС Московской области, в подмосковном Королеве на улице Карла Либкнехта, 24 сгорел частный дом.
В сообщении сказано, - «26 июня в 01:22 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: городской округ Королев, микрорайон Первомайский, улица Карла Либкнехта, дом 24. Привлекаемые силы и средства: четыре единицы техники, четырнадцать человек» .
По данным городской администрации, в результате пожара никто не пострадал.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +22 +24
вечером +18 +20 ночью +14 +16
Котировки
Партнеры