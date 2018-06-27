27июня 2018
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В Подмосковье за минувшие сутки произошло более 10 пожаров
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 27 Июня 2018, 11:25
По данным опубликованных на сайте ГУ МЧС России по региону, в Московской области за прошедшие сутки зафиксировали тринадцать возгораний, к их тушению привлекалось свыше ста двадцати человек .
В сообщении сказано, - «Пожаров – 13. Спасенных – нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 123 человека и 41 единица техники».
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали тринадцать раз, при этом были спасены двадцать человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.
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