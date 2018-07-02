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Мотоциклист насмерть разбился на Ленинградском шоссе в Солнечногорском районе
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Происшествия — 2 Июля 2018, 11:22
Как рассказал Солнечногорскому информагентству источник в медицинских кругах, мотоциклист-лихач насмерть разбился на Ленинградском шоссе в районе деревни Смирновка-2 Солнечногорского района.
Как информирует агентство, авария произошла 1 июля около 21:00.
Собеседник агентства рассказал, - «41-летний мужчина не справился с управлением и упал с мотоцикла на полном ходу. От полученных множественных травм он скончался на месте происшествия».
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