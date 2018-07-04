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Потерявшегося в Лотошинском районе пенсионера нашли мертвым
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 4 Июля 2018, 11:38
Как говорится на сайте Главного управления МЧС России по региону, пожилого мужчину, пропавшего в Лотошинском районе Подмосковья, обнаружили мертвым в лесу.
Вечером 30 июня поступила в МЧС информация о пропаже мужчины 1934 года рождения .
Известно, что пожилой человек вышел из дома в Лотошинском районе в неизвестном направлении и не вернулся. Мобильного телефона у мужчины при себе не имел.
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