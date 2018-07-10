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10 пожаров произошло в Подмосковье в минувшие сутки
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 10 Июля 2018, 10:06
По данным на сайте Главного управления МЧС России по Московской области, 10 возгораний зарегистрировали в Подмосковье за прошедшие сутки, для тушения пожаров привлекли порядка восьмидесяти человек.
В сообщении сказано, - «Количество пожаров - десять. Спасен 1 человек. От Главного управления МЧС России по Московской области на техногенные пожары привлекались 78 человек и двадцать шесть единиц техники» .
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали двенадцать раз и спасли десять человек. Происшествий на водных бассейнах не произошло. Также за сутки не зарегистрировано очагов горения сухой травы и новых термических точек.
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