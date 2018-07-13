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Минометный снаряд времен ВОВ обнаружили в Дмитровском округе
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Происшествия — 13 Июля 2018, 10:21
По данным выложенным на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью, в селе Белый Раст городского поселения Икша Дмитровского округа обнаружили на строительной площадке минометный снаряд времен Великой Отечественной войны .
В сообщении сказано, - «В 16:13 12 июля от оперативного дежурного ЕДДС Дмитровского округа поступило сообщение об обнаружении минометного снаряда (сорок пять миллиметров) времен ВОВ. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений 200 метров» .
На сайте также сказано, что 13 июля запланировано изъятие и уничтожение боеприпаса силами министерства обороны.
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