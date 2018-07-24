24июля 2018
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Свыше 70 возгораний произошло в лесах Подмосковья с начала пожароопасного сезона 2018 года
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 24 Июля 2018, 15:43
По данным на официальном портале правительства Московской области, с начала пожароопасного сезона в лесах Подмосковья в 2018 году зафиксировали более семидесяти возгораний, ежегодно в регионе проводят профилактику лесных пожаров .
Председатель комитета лесного хозяйства региона Иван Советников сообщил о том, что каждый год проводится профилактика лесных пожаров.
По его словам, в регионе создана четырехуровневая система мониторинга пожарной опасности в лесах, обеспечивающая 100-процентный охват территории земель лесного фонда, проведена ее модернизация, заменены старые аналоговые видеокамеры на современные цифровые.
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