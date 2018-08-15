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В Подольске разыскивают свидетелей ДТП с участием трех машин на улице Кирова
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Происшествия — 15 Августа 2018, 15:31
Как рассказал «РИАМО в Подольске» один из пострадавших, в подмосковном Подольске разыскивают очевидцев аварии с участием трех машин, столкновение произошло на улице Кирова.
Вечером 14 августа зафиксирован дорожный инцидент на улице Кирова возле Ледового дворца «Витязь».
Пострадавший говорит, - «Я ехал на автомобиле Volkswagen Golf по улице Кирова в Подольске и из-за поворота (с улицы Высотная – ред.) начал выезжать кроссовер. Попытался его объехать и в итоге столкнулся с двумя машинами. Виновник ДТП, который вынудил меня совершить столкновение, скрылся».
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