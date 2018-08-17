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Внедорожник сбил велосипедиста на проспекте Ленина в Подольске
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Происшествия — 17 Августа 2018, 14:44
Как информирует «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия, в пятницу в подмосковном Подольске на проспекте Ленина внедорожник сбил велосипедиста.
Как рассказал очевидец, - «Я проезжал мимо данной аварии сегодня утром (17 августа – ред.). И увидел на проспекте Ленина, недалеко от поворота к СНТ «Строитель ПМК-359» и компании «Вольтаж», в сторону Подольска, ДТП: на дороге лежал велосипед, а рядом стоял внедорожник темного цвета».
Как сообщил другой свидетель дорожного инцидента, велосипедиста сбил автомобиль марки Chevrolet. По его словам, на месте аварии дежурили сотрудники ГИБДД и медики.
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