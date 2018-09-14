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Погорельцам в Королеве необходима помощь в восстановлении дома
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 14 Сентября 2018, 13:18
Жители частного дома, который располагался на улице Чапаева в подмосковном Королеве, нуждаются в помощи для восстановления жилья, в котором пожар уничтожил весь второй этаж.
Пожар в доме на улице Чапаева начался поздно вечером 13.09.2018, а полностью пожар был ликвидирован в 00:23.
Потерпевшая сообщила, что данный дом является единственным для них жильем, и ей очень нужна помощь в приобретении стройматериалов, чтобы восстановить второй этаж. Первый этаж полностью залит водой.
У пострадавшей двое несовершеннолетних детей 10 и 12 лет, 25-летняя дочь, трехлетний внук и пожилая мама.
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