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Неизвестные подожгли брошенный автомобиль возле одного из домов в Подольске
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Происшествия — 26 Сентября 2018, 14:50
Как сообщил один из жителей муниципалитета, что в подмосковном Подольске неизвестные подожгли брошенный автомобиль возле одного из жилых домов на улице Циолковского.
Брошенный отечественный автомобиль ВАЗ-2115 с 53 регионом находился около дома №17Б на улице Циолковского с начала сентября 2018 года.
Как отметил житель, что этот автомобиль был уже частично подгоревшим, а в ночь 26 сентября машину уже полностью сожгли.
Он добавил, что подобная история уже была летом 2018 года. Неизвестные оставили у данного дома машину с 40 регионом, у которой также были сгоревшие части. В августе ее сожгли.
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