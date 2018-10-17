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Четыре человека погибли в ДТП на Старосимферопольском шоссе в Подольске
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Происшествия — 17 Октября 2018, 15:03
В Подольске» сотрудник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области сообщил, что в подмосковном Подольске 17 октября на 44-м километре произошла авария, в которой совершили столкновение микроавтобус Mitsubishi и Land Cruiser, в результате ДТП 4 пассажира микроавтобуса погибли и 3 получили травмы.
17.10.2018 года в 12:38 к нам поступил сигнал о том, что на 44-м километре Старосимферопольского шоссе в сторону движения в область совершили столкновение микроавтобус Mitsubishi и Land Cruiser. В результате ДТП четыре человека погибли и три человека получили ранения, все они находились в микроавтобусе Mitsubishi», – сказал сотрудник.
Сейчас полицейские выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
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