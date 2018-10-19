19октября 2018
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Тело неизвестного мужчины нашли на одной из улиц Подольска
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 19 Октября 2018, 13:02
Как проинформировал представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, была найдено тело мужчины без внешних признаков насилия на улице 8 Марта в подмосковном Подольске. Его личность пока выясняется.
Отмечается, что 18 октября в 10:00 в городском округе Подольск, улица 8 Марта, без внешних признаков насильственной смерти был найден труп неизвестного мужчины 50-55 лет. Приняты меры к установлению личности неизвестного.
Следственный отдел по городу Подольск ГСУ СК России по Московской области проводит доследственную проверку.
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