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В Ногинске у двоих безработных изъяли около 20 г героина
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Происшествия — 19 Октября 2018, 13:20
Как сообщил представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, что в подмосковном Ногинске полиция задержала двоих безработных, у которых изъяли почти 20 граммов героина.
18 октября в 09:33 в городе Ногинск, улица Комсомольская установлены и доставлены в МУ МВД неработающие 1980 и 1978 года рождения. В ходе личного досмотра у одного из них обнаружено и изъято 8,41 грамма героина.
В ходе осмотра по адресу: Ногинск, улица Комсомольская обнаружено и изъято еще 9,5 граммов героина, а всего изъято 17,91 грамма героина.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).
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