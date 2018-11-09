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Пьяный мужчина открыл стрельбу из пистолета возле колледжа в Ногинске
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Происшествия — 9 Ноября 2018, 13:19
Как сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области, что неизвестный мужчина в нетрезвом состоянии начал стрелять из пневматического оружия у колледжа в подмосковном Ногинске, где и был задержан полицейскими.
Отмечается, что мужчина не учился в этом колледже, но попытался проникнуть на территорию учебного заведения. Охранник отказался пускать постороннего внутрь. По предварительным данным, подозреваемый достал пневматический пистолет и выстрелил в воздух.
Мужчина задержан правоохранителями. В результате происшествия никто не пострадал.
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