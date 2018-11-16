16ноября 2018
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В Подольске заключили под стражу мужчину, подозреваемого в краже телефона
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Происшествия — 16 Ноября 2018, 13:18
Как информируется на сайте Главного управления МВД России по Московской области, что сотрудники полиции Подольска задержали 27-летнего местного жителя, которого подозревают в краже мобильного телефона стоимостью более 17000 рублей.
В дежурную часть 2 отдела полиции УМВД России по горокругу Подольск поступило заявление от 32-летнего местного жителя о том, что неизвестный украл у него мобильный телефон, когда заявитель находился в Екатерининском сквере Подольска. Материальный ущерб составил более 17000 рублей.
Отмечается, что сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по горокругу Подольск в результате оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан ранее судимый 27-летний местный житель. По данному факту следственным управлением УМВД России по Подольску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».
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