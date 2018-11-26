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Полицейские разыскивают водителя, сбившего мужчину во дворе поселка Томилино Люберец
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Происшествия — 26 Ноября 2018, 12:39
Как информируется в сообщении службы пропаганды БДД ведомства, сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» разыскивают водителя, сбивший 24-летнего мужчину во дворе дома поселения Томилино подмосковных Люберец.
23 ноября инцидент произошел по адресу: Люберцы, поселение Томилино, микрорайон Птицефабрика, дом №28. Неустановленный водитель, двигаясь в сторону Егорьевского шоссе, наехал на мужчину, который находился на проезжей части внутридворовой территории. После наезда виновник скрылся.
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