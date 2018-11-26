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Водитель Range Rover протаранил иномарку и скрылся с места аварии в деревне Подольска
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Происшествия — 26 Ноября 2018, 12:42
Как рассказал «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия, в деревне Подольска на улице Шоссейная водитель Range Rover въехал в Ford Focus и скрылся с места аварии, бросив свой автомобиль.
25 ноября инцидент произошел поздно вечером на улице Шоссейная в деревне Федюково.
Собеседник агентства рассказал , - «Водитель автомобиля Ford Focus ехал со стороны деревни Малое Брянцево и остановился возле дома №1А по улице Шоссейная в деревне Федюково. Он включил указатель левого поворота. В него (в заднюю часть машины – ред.) въехал водитель автомобиля Range Rover, после чего виновник аварии скрылся с места ДТП, оставив свой автомобиль» .
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