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Воробьев взял на контроль ситуацию с поджогом больницы в Егорьевске
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 14 Декабря 2018, 12:44
Как сообщила пресс-службы губернатора и правительства Московской области, что в подмосковном Егорьевске злоумышленники подожгли входную группу больницы, по данному факту полиция проводит проверку, губернатор региона Андрей Воробьев взял эту ситуацию на личный контроль.
Отмечается, что вечером 13.12.2018 года неизвестные подожгли входную группу больницы Егорьевска. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял данную ситуацию под личный контроль.
В результате происшествия жертв и пострадавших нет.
На место направлен министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Матвеев.
По данному факту полиция проводит проверку.
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