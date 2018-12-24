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В Подольске неизвестные облили припаркованную иномарку неизвестной жидкостью
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Происшествия — 24 Декабря 2018, 13:18
В подмосковном Подольске двое неизвестных облили неизвестной жидкостью и повредили припаркованную иномарку в микрорайоне Кузнечики.
Отмечается, что это произошло 19 декабря 2018 примерно в 21:35 возле магазина на улице Генерала Варенникова, дом №2 (со стороны бульвара 65-летия Победы) в микрорайоне Кузнечики.
Хозяйка автомобиля сообщила, что двое неизвестных повредили автомобиль – Nissan Note, теперь она пытается разыскать очевидцев данного происшествия.
На видео, предоставленном потерпевшей, видно, как двое неизвестных обливают неизвестной жидкостью ее автомобиль, возможно, кислотой.
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