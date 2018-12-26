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В Люберцах задержали мужчину, подозреваемого в краже велосипеда на сумму свыше 17 тыс руб
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Происшествия — 26 Декабря 2018, 12:08
Как сообщило МУ МВД России «Люберецкое», что сотрудники полиции Люберец задержали 24-летнего местного жителя, который подозревается в совершении кражи велосипеда стоимостью более 17000 рублей.
В дежурную часть Малаховского отдела полиции пришла 33-летняя местная жительница. Женщина сообщила о том, что от одного из домов на улице Чехова поселка Красково неизвестный похитил ее велосипед. Сумма ущерба составила более 17000 рублей.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченными полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 24-летний местный житель. Следственным управлением МУ МВД России «Люберецкое» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».
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