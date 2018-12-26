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Автомобиль каршеринга врезался в КПП в аэропорту «Домодедово»
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Происшествия — 26 Декабря 2018, 12:20
Как рассказал представитель пресс-службы аэропорта «Домодедово», что водитель автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на контрольно-пропускной пункт в аэропорту «Домодедово».
Отмечается, что согласно данным системы видеонаблюдения, в 07:40 по московскому времени во время движения по внутрипортовой дороге, которая предназначена для проезда к паркингам и зданиям различных аэропортовых предприятий, водитель автомобиля каршеринга потерял управление, съехал с дороги и совершил наезд на турникеты контрольно-пропускного пункта одной из компаний.
Он уточнил, что аэропорт готов направить необходимую информацию для расследования причин ДТП уполномоченным органам.
Инцидент не сказался на дорожной ситуации – проезд для пассажиров к терминалу свободный.
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