26декабря 2018
среда
|
Мужчину зарезали в Наро‑Фоминском округе в ходе пьяной ссоры
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 26 Декабря 2018, 12:22
Как проинформировала пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, что в Наро-Фоминском округе Подмосковья, в деревне Дубки найден труп мужчины 1971 года рождения с ножевым ранением.
При проведении оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции гражданин 1980 года рождения, который зарегистрирован по адресу: Тульская область, поселок Куркина, улица Гагарина, а проживает по адресу: Наро-Фоминский городской округ, деревня Дубки, дом 4.
Отмечается, что преступление было совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -9 -11
вечером -11 -13 ночью -9 -11
Котировки
Партнеры