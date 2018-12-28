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Полицейские опровергли слухи о маньяке‑насильнике в Королеве
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 28 Декабря 2018, 12:13
Как сообщила старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская, что сотрудники полиции подмосковного Королева опровергли слухи о том, что в городе орудует маньяк.
Ранее в социальных сетях появились информация о том, что маньяк бродит по улицам Королева с ножом и насилует девушек.
Еруновская отметила, что пострадавшие не обращались с заявлением об изнасиловании и ножевых ранениях в полицию. Маньяков в городе нет.
Полицейские также призвали жителей в новогодние праздники быть осторожными и внимательными. Аккуратнее обращаться с деньгами и помнить об элементарных правилах безопасности.
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