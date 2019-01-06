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Пьяная ссора между мужчинами в Раменском районе закончилась поножовщиной
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 6 Января 2019, 13:30
Как рассказал РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, в деревне Игумново Раменского района мужчина ранил своего собутыльника, после чего пострадавший в колото-резаными ранами груди обратился за помощью в больницу, подозреваемый задержан.
Собеседник агентства рассказал, - «В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий <…> за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции гражданин 1971 года рождения, <…> который в ходе распития спиртных напитков по адресу: Раменский район, деревня Игумново, улица Центральная в доме причинил указанные телесные повреждения пострадавшему».
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