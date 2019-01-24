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Застолье в жилом доме в Наро‑Фоминском городском округе закончилось убийством
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Происшествия — 24 Января 2019, 14:25
Как рассказал сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, что в доме в поселке Наро-Фоминского городского округа было найдено тело пожилого мужчины, с котором расправился после распития горячительных напитков хозяин жилища.
В жилом доме на улице Рябиновая 23 января в поселке Атепцево нашли труп мужчины 1955 года рождения. Накануне здесь проходило застолье.
Отмечается, что при проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в УМВД хозяин дома – мужчина, 1967 года рождения.
Он уточнил, что преступление совершено после совместного распития спиртных напитков, в ссоре.
По данному факту возбуждено уголовное дело, резюмировал сотрудник пресс-службы.
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