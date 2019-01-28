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Подозреваемый в краже картины Куинджи является фигурантом дела о хранении наркотиков
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Происшествия — 28 Января 2019, 14:29
Как информируется на сайте МВД России, что мужчина, подозреваемый в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи, находится под подпиской о невыезде по делу о хранении наркотиков.
Отмечается, что картина «Ай-Петри. Крым» была украдена с выставки Архипа Куинджи в Инженерном корпусе Третьяковской галереи 27 января. На глазах у посетителей мужчина достал полотно из рамы и унес его. Сейчас 31-летний подозреваемый в краже задержан, украденную картину обнаружили в строящемся доме в Одинцовском районе Подмосковья.
На данный момент устанавливаются возможные соучастники противоправного деяния, расследование продолжается.
По предварительным данным, кража была совершена из корыстных побуждений. По данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 164 УК РФ «Хищение предметов, имеющих особую ценность».
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