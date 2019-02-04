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Трактор‑погрузчик за 3 млн руб украли у мужчины в Истре
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 4 Февраля 2019, 13:31
Как рассказал сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью, что неизвестный угнал трактор-погрузчик в городском округе Истра, сумма ущерба оценивается в 3 миллиона рублей.
Отмечается, что накануне утром в дежурную часть ОМВД обратился мужчина 1989 года рождения с заявлением о том, что в селе Павловская Слобода на улице Ленина с неохраняемой стоянки неизвестный похитил его трактор JCB 4CXSM (погрузчик) 2008 года выпуска.
Сумма ущерба - 3 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.
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