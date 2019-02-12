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Более 30 нелегалов из Люберец выдворят за пределы РФ
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 12 Февраля 2019, 13:41
Как проинформировала пресс-служба областного главка МВД РФ, что полицейские МУ МВД «Люберецкое» провели в городском округе Люберцы оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал», по результатам которого более 30 иностранцев оштрафовали с последующей депортацией из России.
Сотрудники полиции осуществили проверки многоквартирных домов, общежитий, торговых центров, рынков, строительных и производственных объектов, расположенных на территории городского округа Люберцы. По информационным учетным базам проверено 146 граждан ближнего зарубежья.
Отмечается, что всего в ходе рейда составлено 58 административных протоколов, из них за нарушение правил въезда и незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности на территории РФ 34 нелегальных мигранта привлечены к административной ответственности по статьям 18.8 («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ») и 18.10 КоАП РФ («Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ»).
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