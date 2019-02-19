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Супружеская пара скончалась в Коломенском округе
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 19 Февраля 2019, 13:25
Как проинформировала пресс-служба главного следственного управления СК России по Московской области, что в Коломенском округе Подмосковья во время оказания медицинской помощи скончалась супружеская пара, по предварительным данным, причиной могло стать отравление неизвестным веществом.
Отмечается, что 18 февраля 2019 года в правоохранительные органы поступил сигнал о том, что в одном из частных домов деревни Семибратское Коломенского городского округа при оказании медицинской помощи скончались два человека. Установлено, что погибшими являются местные жители: 40-летний мужчина и его 40-летняя супруга.
По данному факту следственным отделом по городу Коломне ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки.
По предварительным данным эксперта, причиной смерти супружеской пары является отравление неизвестным веществом.
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