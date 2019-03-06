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Труп мужчины нашли в подъезде жилого дома в Клину
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Происшествия — 6 Марта 2019, 12:00
Как проинформировал РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области, тело неизвестного мужчины обнаружили в подъезде жилого дома на Волоколамском шоссе в Клину.
Собеседник агентства рассказал, - «5 марта в 01:00 в подъезде дома на Волоколамском шоссе в Клину без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины 30-35 лет».
Он отметил, что принимаются меры к установлению личности неизвестного. Проверку проводит следственный отдел по городу Клин ГСУ СК России по Московской области.
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