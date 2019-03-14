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Число пострадавших в ДТП в Сергиево‑Посадском районе выросло до 13 человек
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 14 Марта 2019, 18:11
Как рассказал РИАМО в четверг представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области, в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Сергиево-Посадском районе Подмосковья пострадали 13 человек, трое из них в состоянии средней степени тяжести.
Как сообщает собеседник агентства, - «В результате ДТП в Сергиево-Посадском районе пострадали 13 человек. Трое в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в Сергиево-Посадскую центральную районную больницу, врачи оказывают им всю необходимую помощь. Остальные 10 получили легкие травмы и ушибы. После осмотра врачами отпущены домой на амбулаторное лечение».
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