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Злоумышленники под видом работников газовой службы ограбили пенсионера в поселке Люберец
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Происшествия — 18 Марта 2019, 11:43
Как проинформировал на оперативном совещании начальник муниципального управления МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев, что в поселке Малаховка подмосковных Люберец злоумышленники под видом газовщиков проникли в квартиру к пенсионеру и ограбили его, грабителей задержали.
Романцев подчеркнул, что на прошедшей неделе в поселке Малаховка по адресу: Быковское шоссе, дом №3 под видом газовщиков к пенсионеру приехали три цыгана, которые обворовали его. Сотрудники уголовного розыска задержали их.
По его словам, грабителями оказались цыгане, которые проживали в Рязани. В Люберцы они приехали на арендованном автомобиле.
За неделю в МУ МВД поступило 1400 звонков от граждан. По ним возбудили 33 уголовных дела, 28 раскрыли.
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