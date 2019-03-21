21марта 2019
четверг
|
Человек пострадал при пожаре в Сергиево‑Посадском районе
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 21 Марта 2019, 11:20
Как информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, что в деревне Закубежье Сергиево-Посадского района загорелось транспортное средств, в результате чего пострадал один человек.
Отмечается, что 21 марта в 02:40 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступил сигнал о возгорании транспортного средства по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, деревня Закубежье.
В 03:23 ликвидация. Есть пострадавший. Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, 11 человек.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
• Актуальные Новости
|
Погода +1 +3
вечером 0 -2 ночью 0 -2
Котировки
Партнеры